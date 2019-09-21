قميص برشلونة للموسم القادم

طلال الغامدي(صدى):

كشفت تقارير صحافية رياضية، اليوم السبت، عن قميص نادي برشلونة الإسباني للموسم القادم 2020/2021، بعدما وافقت شركة ” نايك ” للألبسة الرياضية وإدارة برشلونة على التصميم منذ عدة أسابيع.

وأوضحت التقارير، أن التصميم سيصبح رسميًا في الشهر الحالي؛ بينما مستوحى من قرن من الزمن موسم 1919/1920 حين كان برشلونة يقوده الهداف باولينو ألكانترا وفي عهد يسمى بالعهد الذهبي للفريق.

ويأتي القميص مخططًا ويضم 3 ألوان بينما الشورت بلون موحد أزرق والجوارب بـ4 خطوط؛ فيما يحمل في الواجهة الأمامية شعار الشركة والمحتضن بينما في الأرقام سيكون شعار اليونيسيف.