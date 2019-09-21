الأسباب الحقيقية لتعثر تنفيذ مشروعي حديقتين للحيوان في جدة

نايف السالم(صدى):

أزاح مصدر مطلع الستار عن أسباب عدم تنفيذ مشروعي إنشاء حديقتي حيوان في جنوب جدة وحي المنتزهات، منذ الإعلان عنهما في عام 2008.

ولفت إلى أبرز العوائق التي حالت دون إتمام المشروعين، والتي تمثلت في عدم وجود مستثمرين لتنفيذ حديقة الجنوب، ونزع ملكيات بعض العقارات المحيطة بحديقة المنتزهات.

وأوضح أن مشروع إنشاء حديقة حيوان عالمية جنوب جدة، تحتوي على واحات وسفارٍ، تأخر تنفيذه لعدم وجود مستثمرين، مبينا أن المشروع طُرح مرة أخرى عن طريق موقع المناقصات الحكومية.

وأبان أن ظهور ملاك لبعض العقارات والأراضي في محيط موقع حديقة المنتزهات تسبب في تعطل مشروع تطوير المنتزه.