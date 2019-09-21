« قرقاش » يعلق على فشل المظاهرات الإخوانية الموجهة بمصر

أبو ظبي(صدى):

علق وزير دولة الإمارات والشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش على فشل محاولات إشعال الفتنة والتظاهرات مجدداً في الشارع المصري والتي حاول الإعلام الموجه الترويج لها أمس الجمعة .

وقال “قرقاش ” على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر : حملة الإخوان المنظمة ضد مصر واستقرارها فشلت فشلا ذريعا، منصات الإعلام الموجه والمدعوم يقابلها دعم شعبي حقيقي للدولة المصرية ومؤسساتها .

وتابع : مصر تتعافى وتواجه التحديات بإصرار يوميا والواقع غير الذي يروج له هذا الإعلام الحزبي الممول خارجيا.

وكانت قناة الجزيرة القطرية وغيرها من الأبواق الداعمة لتنظيم الإخوان قد روج لتنظيم مظاهرات ضد مؤسسات الدولة بالشارع المصري أمس الجمعة فيما لم يتفاعل معها المصريون .

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