الاتحاد ينتظر مباراة الهلال لتحديد مصير « سييرا » مع الفريق

ماجد الأشرم(صدى):

ذكرت تقارير صحفية أن مصير التشيلي خوسيه لويس سييرا، المدير الفني لنادي الاتحاد، أصبح معلقًا بنتيجة مباراة الفريق اليوم أمام منافسه الهلال.

وتفصيلآ، فإن إدارة الاتحاد كانت قد اجتمعت بالجهاز الفني؛ لمناقشته بعد الخسارة الماضية (1/3) أمام الهلال في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

حيث أصبحت العلاقة مهتزة بين إدارة الاتحاد والمدرب التشيلي؛ عقب قرار الإدارة فسخ التعاقد مع اللاعب التشيلي لويس خيمينيز رغمًا رفض المدرب.

وكان الاتحاد قد فشل مع ” سييرا ” في التأهل للدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية، كما تعرض الفريق للخسارة أمام ضمك.