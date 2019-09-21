« أمانة مكة » تحدد عقوبة وضع الملصقات الدعائية وتشويه المباني

مكة المكرمة(صدى):

شدد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص على ضرورة تطبيق الحد الأعلى للعقوبة بلائحة الجزاءات البلدية على المخالفين، الذين يضعون الملصقات الدعائية على واجهات المباني والإشارات المرورية والأماكن العامة.

وطالب القويحص خلال تصريحات صحفية بمعالجة تلك الظواهر التي تؤدي إلى تشويه المشهد البصري وتؤثر على مستوى النظافة العامة، وفرض العقوبة الأعلى على المخالفين البالغة 500 ريال.

ودعا أمين العاصمة المقدسة، لعدم السماح للمواطنين بالبناء العشوائي، أو إنشاء أبراج اتصالات أو خلافه على الأراضي المخصصة للحدائق العامة، أو وضع بركسات، أو إنشاء أي مبنى سواء دائم أو جاهز أو مؤقت.