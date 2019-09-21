جماهير النصر تطالب برحيل السويكت والحلافي

طلال الغامدي(صدى):

ارتفعت بعض المطالبات من جماهير نادي النصر، برحيل صفوان السويكت وعبدالرحمن الحلافي عقب خسارة الفريق أمام الحزم؛ فيما كان قد تعادل النصر مع الشباب قبل أن يتعرض للخسارة أمام السد 1/3، وبالتالي الخروج من دوري أبطال آسيا.

ووصفت الجماهير النصراوية الإدارة الحالية بالضعيفة والفشل في السيطرة على الفريق، وأنها ناجحة فقط في إصدار البيانات.

وكتب أحد الجماهير النصراوية: ” رحيل السويكت مطلب إذا كان عاجزًا عن قيادة فريق بحجم النصر، وأعضاء شرف النصر أنتم مؤتمنون أمام الجمهور، والحل بأيديكم، والجماهير حضورها ودعمها للكيان فقط وليس لأجل إدارة أو غير ذلك “.