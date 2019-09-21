خاصية جديدة من خرائط جوجل لحماية خصوصية المستخدمين

وكالات(صدى):

أطلقت شركة جوجل خاصية جديدة تعزز الخصوصية في ” خرائط جوجل “ ، والتي ستمنع التطبيق من تعقب خطواتك أينما ذهبت.

وتميزت خاصية التصفح المتخفي بشعبية كبيرة في تطبيق التصفح ”كروم“، كما تخطط شركة جوجل لإضافة هذه الخاصية لخدمة خرائط جوجل، لتمكّن المستخدمين من استخدام التطبيق دون القلق من التعقب.

وأوضحت أنها بدأت بالفعل اختبارها على بعض المستخدمين، كما ستمكّن خاصية التجول المتخفي المستخدمين من التحكم في خصوصيتهم، ولكنهم سيضطرون للتضحية بخاصية حفظ المواقع المفضلة والمحفوظة إذا قاموا بتشغيلها.

ويعني استخدام خرائط جوجل عادةً أنه على المستخدم حذف السجل يدويًا إذا أراد الحفاظ على خصوصيته، إذ يخزن الهاتف قائمة بالأماكن التي بُحث عنها مؤخرًا في سجل التطبيق.

ويمكن تشغيل وضع ”التجول المتخفي“، أو تعطيله من إعدادات التطبيق، كما سيُظهر شريطًا أسود أعلى الشاشة، وبالتالي ستكون النقطة المتحركة التي تكشف موقع المستخدم سوداء بدلاً من اللون الأزرق المعتاد، ما يعني أن التطبيق لن يحفظ سجل موقعك أو يستخدم أيًا من بياناتك الشخصية لتخصيص الخريطة.