منها الراحة والمسكنات.. 4 معتقدات خاطئة عن آلام الظهر

لندن(صدى):

كشفت صحيفة إكسبريس البريطانية عن 4 مفاهيم خاطئة يعتقدها مرضى آلام الظهر وينبغي نفيها لعدم صحتها على الأطلاق ، وهي كالتالي :

1- الراحة هي علاج آلام الظهر : فالصحيح هو الحفاظ على مستوى الحركة حتى لا يصاب الظهر بالتصلب وفي حال استمرار الألم يلزم استشارة طبيب العلاج الطبيعي ، كما يفضل عمل تمرينات خاصة بالظهر .

2- المسكنات الأفيونية هي الطريقة الوحيدة لتسكين الألم : حيث يلجأ الكثيرون إلى المورفين والكودايين ، بينما من الأفضل استخدام الأدوية المضادة للإلتهاب كالنابروكسين والإيبوروفين .

3- امراض الديسك تحتاج إلى جراحة ، وهو اعتقاد خاطئ تماماً لأنه يمكن علاجها بالطريقة الفيزيائية والتمارين الرياضية بالطريقة التي يصفها الطبيب .

4- تشخيص جميع آلام الظهر بالرنين المغناطيسي ، فالصحيح أن معظم الحالات يتم تشخيصها بالأعراض ولا يلجأ الأطباء إلى الرنين المغناطيسي إلا في حالات خاصة .