بالفيديو.. شركة ” GAC ” تدخل مجال السيارات الفارهة بمركبة GA8

بكين(صدى):

استطاعت شركة ” GAC ” الصينية الدخول إلى عالم السيارات الفارهة، بمركبة GA8 التي أطلق عليها الخبراء اسم ” منافسة مرسيدس ” الصينية.

وعن مواصفاتها، أتت هذه السيارة بهيكل سيدان كبير وانسيابي يتميز بالأناقة، تزينه خطوط جذابة من الكروم وواجهة أمامية عريضة مزودة بمصابيح LED.

وفيما يتعلق بـ قمرة هذه السيارة، فأتت بغاية الفخامة وتزينت بعناصر الكروم والخشب، كما حصلت على مقاعد مريحة مكسوة بالجلد الفاخر.

كما تميزت أيضًا بواجهة قيادة متطورة مزودة بشاشة كبيرة تعمل باللمس، وبكاميرات أمامية وخلفية، وحساسات استشعار المسافات، وأنظمة فرملة أوتوماتيكية لمنع الحوادث.

كما تتمتع أيضًا بـ أنظمة ثبات على المنعطفات، ونظام رياضي للقيادة، وعجلات أنيقة من الكروم بمقاس 18 إنشا.

أما عن أداءها، فيتميز أدائها الممتاز بـ ” محرك بنزين توربيني ” بعزم 198 حصانًا، يعمل مع علبة سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل، ويساعدها على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 9 ثوان.

وعن سعر النسخ العادية من هذه السيارة، فهي تبلغ نحو 27 ألف دولار، أما نسخها المعدلة والمزودة بمواصفات إضافية فيصل سعرها إلى 35 ألف دولار.