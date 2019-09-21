تنمية المزاحمية بالتعاون مع البلدية تنهي الاستعدادات لفعاليات اليوم الوطني 89
أنهت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة المزاحمية بالتعاون مع لجنة الاحتفالات وبلدية المحافظة استعدادها للاحتفال باليوم الوطني ٨٩ .
والذي سيقام مساء غدا الأحد في ملاعب العليا بالمزاحمية حيث تضمن برنامج الاحتفاء العديد من الفقرات والفعاليات ومنها مسيرة وطنية وفعاليات الأسر المنتجة .
وكذلك مشاركة الخيول العربية الاصيلة وفعالية خاصة بمدارس المحافظة وفرقة ترفيهية بمسرح الطفل وألعاب ترفيهية كما خصصت هدايا وسححوبات للحضور .
ووجهت اللجنة الدعوة للعوائل و الأهالي المزاحمية للحضور والمشاركة في هذه المناسبة الوطنية الغالية .
اترك تعليقاً