تنمية المزاحمية بالتعاون مع البلدية تنهي الاستعدادات لفعاليات اليوم الوطني 89

بدر الحارثي(صدى):

أنهت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة المزاحمية بالتعاون مع لجنة الاحتفالات وبلدية المحافظة استعدادها للاحتفال باليوم الوطني ٨٩ .

والذي سيقام مساء غدا الأحد في ملاعب العليا بالمزاحمية حيث تضمن برنامج الاحتفاء العديد من الفقرات والفعاليات ومنها مسيرة وطنية وفعاليات الأسر المنتجة .

وكذلك مشاركة الخيول العربية الاصيلة وفعالية خاصة بمدارس المحافظة وفرقة ترفيهية بمسرح الطفل وألعاب ترفيهية كما خصصت هدايا وسححوبات للحضور .

ووجهت اللجنة الدعوة للعوائل و الأهالي المزاحمية للحضور والمشاركة في هذه المناسبة الوطنية الغالية .