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دراسة تكشف تأثير صادم للولادة القيصرية على مناعة الأطفال

دراسة تكشف تأثير صادم للولادة القيصرية على مناعة الأطفال
لندن(صدى):

كشفت دراسة بريطانية أن الولادة القيصرية تسبب نقص مناعة الأطفال ضد مكافحة العدوى مقارنةً بالولادة الطبيعية التي تعزز من مناعة الأطفال .

وتمت الدراسة التي أصدره معهد Wellcome Sanger بلندن على 1679 عينة من براز الأطفال والأمهات ، حيث تم اكتشاف اكتساب الإطفال المولودين طبيعياً لبكتيريا الأمعاء لدى الأمهات والتي تساعد على مقاومة الأمراض .

وأكدوا أن تلك البكتيريا ليست من القناة المهبلية كما يتصور البعض وإنما من أمعاء الأم ، وتساعد على مقاومتهم للجراثيم الخارقة ويفتقدها الأطفال المولودون قيصرياً .

ويفسر العلماء بهذه الدراسة أسباب زيادة إصابة الأطفال المولودين قيصرياً بالحساسية والسكري من النوع الأول .

وخلصوا إلى أن تعرض الطفل لبكتيريا الأم أثناء الولادة الطبيعية تنظم عمل الجهاز المناعي لديه وتحميه من الأمراض خاصةً في الشهور الأولى للولادة .


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