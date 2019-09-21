تفاصيل العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران

واشنطن(صدى):

أدى تورط إيران في الهجمات على منشآت نفطية بالمملكة قبل أسبوع، إلى زيادة ضغط الولايات المتحدة الأمريكية عليها؛ حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، على تشديد العقوبات على إيران لتصبح ” العقوبات الأقسى على الإطلاق ” التي تفرض ضد دولة.

وفرض ترامب عقوبات جديدة على المصرف المركزي الإيراني، مما يعزز الضغط على النظام الإيراني من النواحي المالية، ويعمق أزمته الاقتصادية التي لم تتوقف عن التفاقم في الآونة الأخيرة بسبب سلوك إيران المتهور.

وشدد العقوبات على البنك المركزي الإيراني، بسبب تمويله للإرهاب وجماعاته، مثل ميليشيات الحوثي الإيرانية في اليمن، وميليشيات حزب الله في لبنان، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية.

وتأتي العقوبات الأمريكية الجديدة على البنك المركزي الإيراني لتعمق أزمة طهران الاقتصادية، وذلك بعد أيام قليلة فقط من تراجع صادرات النفط الإيرانية إلى مستوى غير مسبوق خلال الأشهر الأخيرة.