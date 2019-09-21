طريقة سهلة لتدليك عضلة القلب في حال تعرضه للتوقف 

برلين(صدى):

أوضحت مؤسسة القلب الألمانية أن تدليك عضلة القلب قد يساعد في إنقاذ حياة الشخص، الذي يتعرض قلبه للتوقف، مشددة على ضرورة الاتصال بالإسعاف على وجه السرعة.

وأكدت أنه يجب إجراء تدليك عضلة القلب على النحو التالي: أولا.. يجلس المسعف على ركبتيه ويضع إحدى راحتي اليد في منتصف القفص الصدري للمصاب، ثم يضع راحة اليد الأخرى على ظهر اليد الأولى.

ثانيا.. بأذرع ممدودة يتم الضغط على عظام القص بعمق 5 إلى 6 سم وبمعدل يتراوح من 100 إلى 120 مرة في الدقيقة، مع مراعاة عدم التوقف حتى وصول سيارة الإسعاف.