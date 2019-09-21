بالفيديو.. غاريث بيل يحتقر ريال مدريد

نواف السالم(صدى):

كشف مقطع فيديو إلتقطته وسائل إعلام عالمية عن مشهد غريب للاعب ريال مدريد غاريث بيل تسبب في موجة غضب عارمة بين جمهور النادي الملكي .

وكشف الفيديو عن رد فعله المهين حينما أعطاه رافائيل فاران راية ريال مدريد لإلتقاط صورة جماعية للفريق .

وظهر بيل وهو يتأفف من حمل الراية وقام بتمريرها لزميله داني كارفخال ليلتقط الصورة له بدونها .

وكان زيدان قد أعلن بالفعل أن النجم الويلزي خارج خططه الموسم الجديد لكن مع إصابة ماركو أسينسيو وعدم توفر عرض مناسب إضطر بيل للبقاء .