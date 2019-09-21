توجه لإغلاق مستشفى الولادة بالمساعدية وتحديد مصير المرضى والعاملين
تتجه وزارة الصحة لإغلاق مستشفى الولادة والأطفال بالمساعدية بجدة نهائياً ، وذلك لعدم صلاحية المستشفى بعد ثبوت عدم جدوى ترميمه لما يعانيه المبنى من مشكلات جسيمة بالبنية التحتية .
ومن المقرر نقل أغلب الطاقم الطبي والتمريض والفني إلى مستشفيات شرق وشمال جدة لسد إحتياجاتها ، بينما سيتم نقل الباقين إلى المساعدية خلال الشهرين المقبلين ليتم بعدها إغلاق المستشفى ، وفقاً لعكاظ .
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وستستمر خدمة جميع الحالات بالمستشفيات الأخرى بجدة على مدار الساعة مع توفير الأسرة واللازم لهم .
وكانت الصحة قد أعلنت عدم استقبال حالات طوارئ أثناء محاولات أعمال الصيانة على أن تستمر الخدمة في المقابل بمستشفىات شرق جدة ، والعزيزية للأطفال ، والثغر ، ومستشفى الملك عبد العزيز .
كما أوقفت المستشفى قبل 3 أشهر استقبال أي حالات تنويم جديدة وتم خفض عدد الأسرة ونقل المرضى لمستشفيات أخرى
.الجدير بالذكر أن نائب وزير الصحة الدكتور حمد الضويلع أوصى سابقاً بإغلاق المستشفى نهائياً ، كما أكد ذلك تقرير للدفاع المدني حرصاً على سلامة المرضى والعاملين .
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