نظام آيفون الجديد يتعرض لسيل انتقادات بسبب ثغرات خطيرة

وكالات(صدى):

تعرض نظام التشغيل ” iOS 13 ” لسيل من الانتقادات التي وجهها مطورو أنظمة عالميين، نظرا لوجود ثغرات عديدة فيه، منها توقف التطبيقات بشكل مفاجئ، وتوقف إشارة تغطية شبكة الخليوي.

يأتي ذلك بالإضافة إلى بطء أداء الكاميرا، ومنح الصور الملتقطة والمخزنة تواريخ غير صحيحة؛ فضلًا عن وجود ثغرات خطيرة تتعلق بالرسائل الإلكترونية والتنبيهات، وخصوصا بالنسبة لموقع AppleVis والمخصص للمكفوفين، حيث وجدت مشكلات متعلقة بالإدخال بلغة ” برايل “.

ونصحت وزارة الدفاع الأمريكية موظفيها والمتعاقدين معها ” بشدة ” من الامتناع عن تنزيل نظام التشغيل الجديد، وذلك تفاديا للثغرات الموجودة فيه.