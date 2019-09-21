نصيحة لعدم السقوط في غفوة أثناء القيادة

برلين(صدى):

أصدرت الهيئة الألمانية للفحص الفني، تحذيرًا من خطورة الغفوة أثناء القيادة؛ فهي أكثر الأسباب شيوعا للحوادث مقارنة بشرب الخمر أو تعاطي المخدرات.

وأشارت الهيئة، إلى أن أثناء الغفوة يمكن قطع مسافة 80 متر في غضون 3 ثوان على سرعة 100 كلم/س من دون متابعة أحوال الطريق، الأمر الذي يرفع خطر وقوع حادث.

ونصحت بالتوقف عن القيادة فور ملاحظة الرغبة في النعاس، والتي تتمثل علاماتها في كثرة التثاوب وحرقان العين والشعور بالتعب، مع ضبط مسند الظهر على الوضع الأفقي وأخذ قسط من الراحة لمدة تتراوح بين 10 و20 دقيقة قبل مواصلة القيادة.