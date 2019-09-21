للتخلص من سمنة الأطفال.. نظام غذائي للحفاظ على رشاقة طفلك

أميرة خالد(صدى):

تحاول ” الأم ” جاهدة الحفاظ على صحة أطفالها، حيث نجد بعض الأطفال التي تُعاني من زيادة الوزن، لذا سنستعرض بهذا التقرير أبرز النصائح التي يمكن أن تساعد الأم في الحفاظ على رشاقة طفلها:

– وجبة الإفطار

* قطعة من التوست الخاص بالرجيم +قطعة من الجبن قليل الدسم + 1/2 كوب حليب خالي الدسم أو 5 ملاعق من الشوفان + 1/2 كوب حليب خالي الدسم .

-وجبة إضافية

* 3 ثمرات من الفاكهة

– وجبة الغذاء

* 6 ملاعق من المكرونة باللحم المفرومة + طبق سلطة كبير أو ربع فرخة مشوية + طبق من الخضروات السوتية + طبق سلطة كبير + 6 معالق أرز أو قطعة من اللحم المشوي + طبق سلطة خضراء + 6 معالق أرز أو نصف رغيف خبز دايت.

-وجبة إضافية

* كوب حليب خالي الدسم أو 3 ثمرات فاكهة.

-وجبة العشاء

* قطعة من الخبز الخاصة بالدايت + قطعة من جبن الشيدر أو ملح خفيف، أو كوب من الزبادي المضاف إليه قطع الفاكهة أو 5 معالق من الفول + نصف رغيف خبز خاص بالرجيم.