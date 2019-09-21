  • السبت 21

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. عالم المرأة
  3. للتخلص من سمنة الأطفال.. نظام غذائي للحفاظ على رشاقة طفلك

للتخلص من سمنة الأطفال.. نظام غذائي للحفاظ على رشاقة طفلك

للتخلص من سمنة الأطفال.. نظام غذائي للحفاظ على رشاقة طفلك
أميرة خالد(صدى):

تحاول ” الأم ” جاهدة الحفاظ على صحة أطفالها، حيث نجد بعض الأطفال التي تُعاني من زيادة الوزن، لذا سنستعرض بهذا التقرير أبرز النصائح التي يمكن أن تساعد الأم في الحفاظ على رشاقة طفلها:

– وجبة الإفطار

* قطعة من التوست الخاص بالرجيم +قطعة من الجبن قليل الدسم + 1/2 كوب حليب خالي الدسم أو 5 ملاعق من الشوفان + 1/2 كوب حليب خالي الدسم .

-وجبة إضافية

* 3 ثمرات من الفاكهة

– وجبة الغذاء

* 6 ملاعق من المكرونة باللحم المفرومة + طبق سلطة كبير أو ربع فرخة مشوية + طبق من الخضروات السوتية + طبق سلطة كبير + 6 معالق أرز أو قطعة من اللحم المشوي + طبق سلطة خضراء + 6 معالق أرز أو نصف رغيف خبز دايت.

-وجبة إضافية

* كوب حليب خالي الدسم أو 3 ثمرات فاكهة.

-وجبة العشاء

* قطعة من الخبز الخاصة بالدايت + قطعة من جبن الشيدر أو ملح خفيف، أو كوب من الزبادي المضاف إليه قطع الفاكهة أو 5 معالق من الفول + نصف رغيف خبز خاص بالرجيم.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *