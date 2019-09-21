مسؤول بـ أرامكو: استئناف الإنتاج الكامل سيكون بحلول نهاية سبتمبر
صرح مسؤول تنفيذي بـ ” أرامكو ” ، بأن الشركة واثقة من استئناف الإنتاج بالكامل بحلول نهاية سبتمبر من خريص، إحدى منشأتي نفط استهدفهما هجوم قبل نحو أسبوع.
وعن ذلك ، قال فهد عبد الكريم، المدير العام لمنطقة الأعمال الجنوبية للنفط لدى أرامكو، أن أرامكو تجلب معدات من الولايات المتحدة وأوروبا لإصلاح المنشآت المتضررة.
وأضاف عبد الكريم ” للصحافيين خلال جولة نظمتها الشركة الحكومية: ” في الوقت الذي كان فريق من أرامكو يتعامل مع الحرائق الأولية، توالت المزيد من الضربات وجرى إجلاء 110 موظفين فورًا ” .
حيث أشار إلى أن الهجوم على منشأة نفط الخريص، استهدف 4 مواقع لمحطات إنتاج الخام، مبينًا أن الأعمال جارية على مدار 24 ساعة لسبعة أيام في الأسبوع، وفقًا لما جاء بـ ” العربية. نت ” .
alfahd42[ عدد التعليقات: 22664 ] نشر منذ 20 دقيقة
الله يحفظ بلادنا ومصانعنا وديننا وامننا وولاة امرنا
والله يهلك من قام بالضربة ومن ساعدهم ووصلهم لمواقع الضربة