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مسؤول بـ أرامكو: استئناف الإنتاج الكامل سيكون بحلول نهاية سبتمبر

مسؤول بـ أرامكو: استئناف الإنتاج الكامل سيكون بحلول نهاية سبتمبر
علي القحطاني(صدى):

صرح مسؤول تنفيذي بـ ” أرامكو ” ، بأن الشركة واثقة من استئناف الإنتاج بالكامل بحلول نهاية سبتمبر من خريص، إحدى منشأتي نفط استهدفهما هجوم قبل نحو أسبوع.

وعن ذلك ، قال فهد عبد الكريم، المدير العام لمنطقة الأعمال الجنوبية للنفط لدى أرامكو، أن أرامكو تجلب معدات من الولايات المتحدة وأوروبا لإصلاح المنشآت المتضررة.

وأضاف عبد الكريم ” للصحافيين خلال جولة نظمتها الشركة الحكومية: ” في الوقت الذي كان فريق من أرامكو يتعامل مع الحرائق الأولية، توالت المزيد من الضربات وجرى إجلاء 110 موظفين فورًا ” .

حيث أشار إلى أن الهجوم على منشأة نفط الخريص، استهدف 4 مواقع لمحطات إنتاج الخام، مبينًا أن الأعمال جارية على مدار 24 ساعة لسبعة أيام في الأسبوع، وفقًا لما جاء بـ ” العربية. نت ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 22664 ] نشر منذ 20 دقيقة

الله يحفظ بلادنا ومصانعنا وديننا وامننا وولاة امرنا
والله يهلك من قام بالضربة ومن ساعدهم ووصلهم لمواقع الضربة

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