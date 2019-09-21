مواجهة الثأر بين الاتحاد والهلال.. والأهلي والفتح في مهمة صعبة 

ماجد محمد(صدى):

يترقب عشاق الكرة اختتام منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم في جولة ” همة حتى القمة ” بمناسبة اليوم الوطني الـ89، من خلال ثلاث مواجهات مثيرة، أهمها “الكلاسيكو” الذي سيجمع الاتحاد وضيفه الهلال.

ومن المنتظر أن يحل الهلال ضيفًا مزعجًا على نظيره الاتحاد عند الساعة الـ8:20 مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، حيث يسعى الاتحاد للثأر من ضيفه، ومصالحة جماهيره، والابتعاد عن المراكز الأخيرة، ولملمة الأوراق من جديد حتى وإن كان ذلك على حساب متصدر الدوري.

ويحاول الأهلي مصالحة جماهيره، والعودة لسكة الانتصارات حتى وإن كان ذلك على حساب مستضيفه الفتح، وذلك حينما يلتقي الفريقان عند الساعة الـ6:20 مساء على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ويقود الفريق لأول مرة المدير الفني الوطني صالح المحمدي خلفًا للمقال “برانكو” الذي يسعى لتسجيل انتصاره الأول مع الفريق، وخطف النقاط الثلاث التي تدفع بفريقه نحو المربع.