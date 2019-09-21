كاميرات المراقبة تكشف المستور.. ومطالب بتكثيفها في جميع الطرق والمرافق العامة
تمكنت الجهات الأمنية من كشف غموض عدد من الجرائم التي هزت المجتمع خلال الآونة الأخيرة والتوصل لهوية الجناة في فترة قصيرة من خلال كاميرات المراقبة .
وكان من بين تلك الحوادث التي كشفتها كاميرات المراقبة وأثارت حفيظة الجميع ، واقعة إسقاط سيدة مسنة أرضاً أثناء محاولة سرقة حقيبتها بالرياض والقبض على الشابين المتهمين ، وحادث دهس شابين في جازان ، وحادث طعن مواطن بآلة حادة بالجوف ، وحادث ضبط مفحط تسبب في حادث مروري وغيرها من الجرائم وتم التوصل للجناه في جميع الحوادث بعدما أظهرتهم الكاميرات .
ويطالب خبراء الأمن والمواطنون بتكثيف نشر كاميرات المراقبة بشوارع المملكة الرئيسية والفرعية بعد نجاحها في الكشف عن المجرمين وتفسير العديد من الحوادث .
كما أكدوا أن قرار الحكومة بإلزام القطاع الخاص بتركيب كاميرات مراقبة عزز من إنتشارها ، مطالبين بتعميم القرار ليشمل كافة المرافق والطرق لما له من آثار ملموسة في حماية المواطنين والمقيمين .
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