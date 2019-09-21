كاميرات المراقبة تكشف المستور.. ومطالب بتكثيفها في جميع الطرق والمرافق العامة

نايف السالم(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية من كشف غموض عدد من الجرائم التي هزت المجتمع خلال الآونة الأخيرة والتوصل لهوية الجناة في فترة قصيرة من خلال كاميرات المراقبة .

وكان من بين تلك الحوادث التي كشفتها كاميرات المراقبة وأثارت حفيظة الجميع ، واقعة إسقاط سيدة مسنة أرضاً أثناء محاولة سرقة حقيبتها بالرياض والقبض على الشابين المتهمين ، وحادث دهس شابين في جازان ، وحادث طعن مواطن بآلة حادة بالجوف ، وحادث ضبط مفحط تسبب في حادث مروري وغيرها من الجرائم وتم التوصل للجناه في جميع الحوادث بعدما أظهرتهم الكاميرات .

ويطالب خبراء الأمن والمواطنون بتكثيف نشر كاميرات المراقبة بشوارع المملكة الرئيسية والفرعية بعد نجاحها في الكشف عن المجرمين وتفسير العديد من الحوادث .

كما أكدوا أن قرار الحكومة بإلزام القطاع الخاص بتركيب كاميرات مراقبة عزز من إنتشارها ، مطالبين بتعميم القرار ليشمل كافة المرافق والطرق لما له من آثار ملموسة في حماية المواطنين والمقيمين .