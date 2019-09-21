  • السبت 21

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالصور.. مواطن يرفع علم المملكة بأعلى قمة جبل اللوز

بالصور.. مواطن يرفع علم المملكة بأعلى قمة جبل اللوز

بالصور.. مواطن يرفع علم المملكة بأعلى قمة جبل اللوز
محمود البلوي(صدى):

تمكن ” المواطن ” تركي ناصر العطوي بتبوك، من رفع علم المملكة العربية السعودية بأعلى قمة جبل اللوز، حيث يقع الجبل ضمن حدود منطقة ” نيوم ” .

ويبلغ ارتفاع الجبل 2583 مترًا فوق سطح البحر، وقد استغرقت الرحلة قرابة 60 ساعة قطع خلالها قرابة 26 كلم ذهابًا وإيابًا.

وعن التفاصيل، قال ” العطوي ” في تصريحات له لصحيفة محلية، أن الفكرة جاءت للمشاركة مع أبناء هذا الوطن فرحة اليوم الوطني 89؛ وتجسيدًا لشعار ” همة حتى القمة ” .

وتابع: ” تم الاستعانة بسبب وعورة الطريق بجمل لنقل الأمتعة قبل أن نستغني عنه، حيث اضطررنا لنقل الأمتعة بأنفسنا إلى أعلى القمة وقد تخلل الرحلة ٣ محطات للمبيت ” .

وقدم ” العطوي ” شكره لأعضاء الفريق، وهما سعد ناصر العطوي والمصور علي السحيمي.

 

 

 


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *