بالصور.. مواطن يرفع علم المملكة بأعلى قمة جبل اللوز

محمود البلوي(صدى):

تمكن ” المواطن ” تركي ناصر العطوي بتبوك، من رفع علم المملكة العربية السعودية بأعلى قمة جبل اللوز، حيث يقع الجبل ضمن حدود منطقة ” نيوم ” .

ويبلغ ارتفاع الجبل 2583 مترًا فوق سطح البحر، وقد استغرقت الرحلة قرابة 60 ساعة قطع خلالها قرابة 26 كلم ذهابًا وإيابًا.

وعن التفاصيل، قال ” العطوي ” في تصريحات له لصحيفة محلية، أن الفكرة جاءت للمشاركة مع أبناء هذا الوطن فرحة اليوم الوطني 89؛ وتجسيدًا لشعار ” همة حتى القمة ” .

وتابع: ” تم الاستعانة بسبب وعورة الطريق بجمل لنقل الأمتعة قبل أن نستغني عنه، حيث اضطررنا لنقل الأمتعة بأنفسنا إلى أعلى القمة وقد تخلل الرحلة ٣ محطات للمبيت ” .

وقدم ” العطوي ” شكره لأعضاء الفريق، وهما سعد ناصر العطوي والمصور علي السحيمي.