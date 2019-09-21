« أبنائنا الكلاب » ..خطأ إملائي يعرض جامعة أم القرى لسيل من الانتقادات

نايف السالم(صدى):

واجه فرع جامعة أم القرى بمحافظة القنفذة، انتقاداتًا واسعة من الطلاب بعد تلقيهم رسالة من الإدارة تضمنت خطأً إملائياً.

وكانت الجامعة قد أرسلت رسالة نصية إلى الطلاب المفصولين أكاديميا بطلب تعبئة نموذج للنظر في إمكانية إعادتهم إلى مقاعد الدراسة مرة أخرى.

ونصت الرسالة على: « نرجو من أبنائنا الكلاب المفصولين أكاديميا المسارعة في تعبئة النموذج الذي بالرابط وسنحاول في إعادة قيد من استطعنا، ومن لم تنطبق عليه الضوابط فلن يعاد ».

وأشار الطلاب إلى أن هذا الخطأ لم يكن الأول، بل امتداد لسلسلة من الأخطاء المتتالية التي تقع فيها الجامعة.