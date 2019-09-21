« عشاء ليلة الدخلة » يقتل عروسين

القاهرة(صدى):

فتحت الشرطة المصرية تحقيقًا في واقعة العثور على عروسين متوفيين في منزل الزوجية.

وكشفت التحريات الأمنية أن السبب الرئيسي لوفاة العروسين في ليلة الدخلة، وهو الطعام الذي أحضرته العروس إلى منزل زوجها.

وتبين أن العروس أحضرت من منزل أهلها حمام محشي، ولحم، وأرز، وهي آخر وجبة تناولاها في عش الزوجية.

ورجحت التحريات أن يكون الطعام قد تم تركه خارج الثلاجة، مما عرضه للتلف.