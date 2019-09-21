حقيقة الوثائق المتعلقة بديانة وأصل والدة الرئيس المصري

وكالات(صدى):

نفت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمغرب، صحة الوثيقيتين اللتين تم تداولهما بخصوص والدة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، و اللتين تزعمان أنها كانت مغربية الأصل يهودية الديانة.

وأصدرت المديرية، بيانا مساء أمس الجمعة جاء فيه إن مجموعة من الصفحات الأجنبية في مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد تداولت وثيقتين مشوبتين بالتزوير المفضوح، والتحريف الخطير، زعمت فيها بشكل تضليلي أنهما صادرتان عن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في قضية مزعومة تتعلق بهوية مواطنة مصرية من أصول مغربية تعتنق الديانة اليهودية.

وكذبت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صحة الوثيقتين، في الشكل والجوهر، مشددة على زوريتهما وصوريتهما، مؤكدة في المقابل بأنها ستباشر الأبحاث اللازمة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مصدرهما وخلفيات تداولهما بالمغرب.