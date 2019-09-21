توضيح من لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي بشأن زيادة اللاعبين الأجانب

ماجد محمد(صدى):

أوضحت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أنها لم تناقش في اجتماعها بكوالالمبور موضوع زيادة عدد اللاعبين الأجانب في دوري أبطال آسيا 2020.

وأكدت اللجنة أنه تم إبلاغ الأعضاء خلال الاجتماع بأن هناك دراسة من قبل دائرة المسابقات التابعة للجنة تعمل حاليا على فكرة زيادة عدد اللاعبين الأجانب في البطولة الكبرى للأندية دون تحديد عدد معين.

وأشارت إلى أن طرح هذه الفكرة بشكل رسمي سيتم ربما في الاجتماع المقبل المقرر في نوفمبر المقبل، تزامنًا مع إياب نهائي دوري أبطال آسيا الذي سيقام في شرق القارة، وسيكون في مدينة غوانزو الصينية أو في اليابان.