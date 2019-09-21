شركة نستله توفر وظائف شاغرة في 7 مدن
كشفت شركة نستله، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق في 7 مدن بالمملكة، هي: « الرياض، الجبيل، الخبر، جدة، أبها، المدينة المنورة، تبوك ».
وأوضحت الشركة أن الوظائف بالمسميات التالية « مندوب المبيعات الميدانية، ومندوب طبي، ومُحاسب، ومدير المبيعات الميداني ».
واشترطت أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب، ولديه خبرة من 0-3 سنوات حسب الوظيفة التي سيتقدم عليها.
ويمكن الإطلاع على بقية الشروط والمزيد من التفاصيل وكذلك التقديم من خلال الرابط التالي هنــــــــــــــا .
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