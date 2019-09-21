ضبط كميات من الحشيش المخدر قبل تهريبه بينبع

نايف السالم(صدى):

ضبطت رجال أمن الطرق في ينبع، كمية كبيرمن الحشيش المخدر أثناء محاولة تهريبها.

وتفصيلًا، اشتبه رجال الأمن في الساحل الغربي بينبع، التابع للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة، في مركبة، إذ تم استيقافها وتفتيشها.

وضبط رجال الأمن داخل صندوق المركبة داخل الديكور كمية من مادة الحشيش المخدر، تم إخفاؤها في مواقع سرية في المركبة، وإحباط تهريبها.

وجرى إعداد المحاضر اللازمة وتسليم المهرب مع المضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات؛ لإكمال الإجراءات النظامية.