الثلاثاء القادم.. أهالي محافظة رجال ألمع يحتفلون باليوم الوطني الـ89
دعا كل من المجلس البلدي وبلدية محافظة رجال ألمع لحضور حفل الأهالي بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة والمشاركة في الاحتفال بهذا اليوم السعيد على قلوب كل السعوديين ، والذي يقام هذا العام تحت شعار #همةحتىالقمة .
وسوف يقام الحفل يوم الثلاثاء القادم الموافق 24 / 9 / 2019م 25 / 1 / 1441هـ على مسرح البلدية بقرية رجال التراثية وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً .
الجدير بالذكر أن اللجنة القائمة على تنظيم الحفل قد خصصت ووفرت أماكن للعوائل حتى يتسنى لجميع أفراد المجتمع المشاركة في الاحتفال باليوم الوطني .
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