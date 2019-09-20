الثلاثاء القادم.. أهالي محافظة رجال ألمع يحتفلون باليوم الوطني الـ89

محمد السعران(صدى):

دعا كل من المجلس البلدي وبلدية محافظة رجال ألمع لحضور حفل الأهالي بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة والمشاركة في الاحتفال بهذا اليوم السعيد على قلوب كل السعوديين ، والذي يقام هذا العام تحت شعار #همةحتىالقمة .

وسوف يقام الحفل يوم الثلاثاء القادم الموافق 24 / 9 / 2019م 25 / 1 / 1441هـ على مسرح البلدية بقرية رجال التراثية وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً .

الجدير بالذكر أن اللجنة القائمة على تنظيم الحفل قد خصصت ووفرت أماكن للعوائل حتى يتسنى لجميع أفراد المجتمع المشاركة في الاحتفال باليوم الوطني .