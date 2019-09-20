في دولة خليجية.. فتاة تصدم سيارة شرطي عمدًا وتضربه

خالد الظفيري(صدى):

ورد إلى الشرطة الكويتية بلاغًا يفيد باعتداء فتاة على شرطي بالضرب إضافة إلى قيامها بصدم سيارته.

وقال الشرطي المعتدي عليه في بلاغة إن فتاة كانت تقود مركبة ويرافقها صديقها المواطن ” في حالة غير طبيعية ” و قاما بالاعتداء عليه بالضرب وصدما دوريته عمدًا عدة مرات، وضبط الشرطي بحوزتهما سكينًا وسيفًا ومواد مخدرة.

وكان الشرطي تابع السيارة حتى شارع جمال عبد الناصر واستوقفها، فنزلا من السيارة واعتديا عليه بالضرب قبل أن يعودا إلى السيارة مرة أخرى ويتعمَّدا الاصطدام بالدورية عدة مرات ما دفع الشرطي إلى طلب إسناد فوري.