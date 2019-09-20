ترامب يلوح بإطلاق سراح إرهابين معتقلين في سوريا على حدود أوروبا

وكالات(صدى):

خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح مثير للجدل؛ حيث هدد بنقل متشددين تعتقلهم قوات حليفة لواشنطن في سوريا، وإطلاق سراحهم على حدود أوروبا.

وسيتم تنفيذ التهديد إذا لم تبادر فرنسا وألمانيا ودول أوروبية أخرى إلى استعادة رعاياها من بينهم.

وقال ترامب للصحافيين لدى استقباله في البيت الأبيض رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون: ”أنا هزمت دولة الخلافة“، في إشارة إلى تنظيم داعش.

وأضاف: ” والآن لدينا الآلاف من أسرى الحرب ومقاتلي تنظيم داعش “ ، في إشارة إلى المقاتلين الأجانب في التنظيم المتطرف المعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية.

وتابع ترامب: ” نطلب من الدول التي أتوا منها في أوروبا أن تستعيد أسرى الحرب.. حتى الآن رفضوا ذلك “ ، مشيرًا بالتحديد إلى كل من فرنسا وألمانيا.

وهدد قائلا: ” في نهاية المطاف سأقول: أنا آسف لكن إما أن تستعيدونهم أو سنعيدهم إلى حدودكم “.

وأوضح أنه سيفعل ذلك ” لأن الولايات المتحدة لن تسجن آلاف الأشخاص الذين وقعوا في الأسر، في غوانتانامو، ولن تبقيهم في السجن طوال خمسين عامًا؛ لأن ذلك سيكلّفها مليارات ومليارات الدولارات “.

وتابع: ” لقد قدّمنا خدمة كبرى للأوروبيين.. في حال رفضوا استعادتهم علينا على الأرجح إرسالهم إلى الحدود وسيتعيّن عليهم أسرهم مجدّدًا “.