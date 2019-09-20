الطرق المغلقة والمؤدية إلى فعالية اليوم الوطني 89 بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور، موقع فعالية اليوم الوطني ۸۹ بالمدينة المنورة والطرق المؤدية إليه، مشيرة إلى أن موقعها على طريق علي بن أبي طالب.

وأوضحت مواقف النقل الترددي: والتي تنقل الزوار إلى مقر الفعالية من خلال محطة الراشد مول – العالية مول – شوران أمام مكتب العدل ونبدأ الخدمة من الساعة 3 عصرًا إلى الـ11 مساءًا.

وأفادت بأن العلامة الخضراء على الخريطة المرفقة، توضح الخطوط البديلة لسير المركبات والوصول لمقر الفعالية، أما العلامة البرتقالية فتدل على أنه يسمح بالمرور المحلي فقط المركبات الخدمات و الطوارئ.

وأشارت إلى أن العلامة الحمراء تدل على ان الطريق مغلق أمام القادمين من طريق الملك عبدالله – وشوران وطريق الحزام ويمكنهم استخدام الطرق البديلة الموضحة باللون الأخضر.

وأهاب مرور المدينة المنورة بمستخدمي الطريق باتباع تعليمات وإرشادات رجال المرور .