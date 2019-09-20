« الزامل » يتحدث عن الطهارة في الإسلام.. ويؤكد: يمكن التطهر بالماء الراكدة (فيديو)

عادل الحربي(صدى):

أكد الشيخ عبد المحسن الزامل، أن الطهارة عند أهل العلم معناها ارتفاع الحدث وزوال الخبث.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” ، أن الحدث هو أمر معنوي يحُل البدن كخروج الريح حيث يكون الطهارة في الأعضاء المختصة بالأمر، أما الخبث فهو النجاسة.

وأضاف أن الطهارة شرط للإيمان وشرط للصلاة ولا يدخل أحد في الإسلام إلا وهو متطهر من الشرك ولا يمكن أن تنفع الطهارة الحسية بالماء بدون الطهارة المعنوية.

وأفاد بأن الأصل في المياه الطهارة سواء كانت في راكدة أو جارية أو بئر أو غيرها، فاليقين لا يزوله الشك حتى لو وجد رائحة فالأصل في الماء هو الطهارة حتى يتيقن من نجاستها.