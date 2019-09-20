لاعب النصر: لازلنا في بداية المشوار
أعرب لاعب فريق النصر، عبدالرحمن العبيد، عن حزنه بعد خسارة فريقه اليوم الجمعة أمام فريق الحزم، بهدف دون رد.
وأكد اللاعب في تصريحات تليفزيونية، أن الإرهاق والتعب ولعب 3 مباريات متتالية كان سببًا في الخسارة وتراجع أداء النصر، مشيرًا إلى أنه رغم الخسارة لا زال المشوار في بدايته.
ونجح نادي الحزم، في تحقيق فوز مُثير على نادي النصر حامل اللقب، في إطار الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
عبدالرحمن العبيد – لاعب فريق #النصر :
رغم الخسارة لازلنا في بداية المشوار ، ولعبنا لثلاث مباريات متتالية أتعب اللاعبين.#النصر_الحزم_الدوري pic.twitter.com/Tvytlu2TJj
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) September 20, 2019
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