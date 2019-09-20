أدريس فتوحي: نسيت قانون الخروج من أقرب نقطة (فيديو)

ماجد محمد(صدى):

أثار اللاعب أدريس فتوحي غضب لاعبي النصر أثناء لحظة تبديله وخروجه من مسافة بعيدة على الرغم من وجود نقطة أقرب للخروج.

وفسر اللاعب ما حدث عقب نهاية المباراة قائلا : ” نسيت القانون الجديد بالخروج من أقرب نقطة.. وهذا ما عملته “.

وأعرب اللاعب عن سعادته بالفوز على نادي النصر في الجولة الرابعة من دوري المحترفين.

وأحرز الحزم هدفًا وحيدًا في الدقيقة الـ 14 جعله يحتل المركز العاشر، بينما يحتل النصر المركز الثالث.