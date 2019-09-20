وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن توفر وظائف لحملة الثانوية فما فوق؛ للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض.

وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية « مُساعد أبحاث، وأخصائي علاج طبيعي، وكبير التقنيين الطبيين، ومُساعد أول سجلات طبية، ومُساعد فني مراقبة ».

وبيّنت أن خطوات التقديم كالتالي: بعد الدخول على رابط التقديم في خانة (Date Posted) قم باختيار (Last Week)، اكتب مسمى الوظيفة باللغة الإنجليزية في خانة (Keywords)، اضغط زر البحث (Search).

كما يمكن معرفة بقية التفاصيل والشروط والتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا .