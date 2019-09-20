بالتزامن مع اليوم الوطني.. نص القرار التاريخي ببيعة الملك سعود وليًا للعهد

علي القحطاني(صدى):

كشفت وثيقة تاريخية، قرار مجلس الوكلات والشورى بولاية العهد والذي رفعه إلى الملك عبدالعزيز –رحمه الله- للموافقة عليه، وأن تتم البيعة للملك سعود –رحمه الله-.

وكان اختيار الأمير سعود وليًا للعهد في ١٦ محرم ١٣٥٢هـ/١١ مايو ١٩٣٣م من القرارات التاريخية التي ارتبطت بالأمر الملكي لتوحيد المملكة رقم ٢٧١٦.

وجاء قرار الشورى كالتالي: إنفاذًا لمنطوق الأمر الملكي الكريم رقم ( ۲۷۱۹) تاریخ ۱۷ جمادى الأولى ۱۳۰۱ الذي صدر بمناسبة توحید اجزاء المملكة باسم المملكة العربية السعودية فقد وضع مجالسها الوكلاء والشوری بالاتفاق قرارا خاصا بولاية العهد وكيفية اعلانها ورفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك العام للموافقة عليه وستعلن الاجراءات الخاصة بذلك و مجری مراسم البيعة باسم حضرة صاحب السمو الملكي الأمير سعود أكبر أنجال حضرة صاحب الجلالة الملك العظم وليا للعهد.

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