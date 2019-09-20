الأمير خالد بن سلمان: نظام طهران يتغطى بالـ « مستضعفين » لحماية بقاءه

نايف السالم(صدى):

قال نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، إن نظام طهران يدعي أنه يحمي المستضعفين ونراه اليوم يتغطى بشكل رخيص وجبان بالـ «مستضعفين» لحماية بقاءه وأمنه.

وأضاف في تصريحت له: « تأبى مروءة العرب، إلا ان يتحمل المرء (والدول) المسؤولية ويواجه التحديات برأس مرفوع، ولا يلقي المسؤولية على غيره، بأي حال من الأحوال، خاصة من هم اقل من حيث الحجم والقوة ».

وتابع: « على أبناء اليمن والشعوب العربية، بكافة مكوناتها دون استثناء، ان تعي ان نظام طهران لا ينظر لمؤيديه سوى كأدوات لتحقيق أطماعه وحمايته لا لحماية دولهم وشعوبهم ».