شاهد.. تكسير وتخريب وحشي لمحلات السوريين في تركيا

نايف السالم(صدى):

استمرت حملات الأتراك في شوارع تركيا ضد اللاجئين السوريين بشكل عنيف وسط صمت مٌخزي لرئيس الدولة أردوغان.

ووثق فيديو جديد حملات تكسير و تخريب واسعة تعرضت لها محلات السوريين في ولاية أضنة التركية بشكل غير آدمي.

وأثار الفيديو غضب واسع للمعاملة القاسية التي يتلاقها السوريين على الأراضي التركية، مطالبين بأخذ إجراءات حاسمة لحمايتهم.

وزادت أوضاع السوريين في تركيا سوءا بعد أكثر من 8 سنوات على اندلاع الحرب في بلادهم، على الرغم من الترحيب بهم في البداية من جانب حكومة حزب العدالة والتنمية.