الحزم يُضاعف آلام النصر بفوز مثير

ماجد محمد(صدى):

نجح نادي الحزم، اليوم الجمعة، في تحقيق فوز مُثير على نادي النصر بطل الدوري في إطار الجولة الرابعة من دوري المحترفين.

وسجل الحزم هدفه الأول بأقدام كارلوس ستراندبيرغ في الدقيقة 14.

ونجح نادي الحزم في فرض السيطرة على المباراة وإبطال مفعول خطورة لاعبي النصر عقب إحراز هدفهم في الشوط الأول.

وتعتبر هذه الهزيمة قاسية على النصر عقب توديعه للبطولة الآسيوية على حساب السد القطري.

وبهذه النتيجة يحل النصر في المركز الثالث بـ 7 نقاط، بينما يحل الحزم في المركز العاشر بـ 4 نقاط.