رسالة مؤثرة من أمير الكويت إلى الشعب للمرة الثانية في 3 أيام (فيديو)

خالد الظفيري(صدى):

حرص أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، اليوم الجمعة ، على بعث رسالة مؤثرة إلى شعبه خلال تواجده في مقر إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووصل أمير الكويت سلامه إلى شعبه من مقر إقامته مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، الذي ذهب لتوديعه قبل العودة للكويت.

وظهر الشيخ صباح بالثوب الكويتي حاسر الرأس أثناء تواجد الرئيس الغانم لتوديعه، حيث طلب منه إيصال سلامه إلى كل كويتي وكويتية، بينما دعا الغانم للشيخ صباح بالعودة القريبة إلى بلاده

وهذا هو ثاني لقاء يجمع ” المرزوقي ” بأمير البلاد في أمريكا، حيث التقى به قبل ثلاثة أيام وظهر الأمير بصحة جيدة عقب الفحوصات التي أجريت له في أحد المستشفيات الأمريكية.