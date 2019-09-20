شركة بي إيه إي سيستمز توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة بي إيه إي سيستمز، عن توفّر وظائف تدريبية وهندسية وصحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، للعمل بفروع الشركة في كل من تبوك، والطائف، والظهران، والجبيل.

وأوضحت أن الوظائف بالمسميات التالية: « مدرب فني- مراقبة الحركة الجوية، أخصائي صيانة سفن، مشرف متجر الإطارات والعجلات- التايفون، أخصائي طبيب طيران، مشرف مناوب المحاكاة- الهوك، مشرف فني متجر التسليح- التايفون، مشرف كهربائي- التايفون، مشرف متجر بطارية الهواء الكهربائية- التايفون ».

وأكدت الشركة أن التقديم متاح حاليًا ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل والشروط والتقديم من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــا .