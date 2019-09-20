رسميًا.. السوبر المصري أهلاوي

نواف السالم(صدى):

تُوج النادي الأهلي المصري، بطلًا للسوبر بعد فوزه على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

وبدأ الأهلي المباراة بضغط كبير حيث حقق التقدم بهدفين دون رد أحرزهما النيجيري جونيور أجايي في الدقيقة 19، وحسين الشحات في الدقيقة 45+3 بتمريرة رائعة من حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي.

وفي الشوط الثاني، أحرز أجايي الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 48، إلا أن خطأ حارس مرمى الأهلي أعاد الزمالك إلى المباراة من جديد إذ منحهم ضربة جزاء سددوا عن طريقها هدفهم الأول بأقدام اللاعب محمود علاء في الدقيقة 64.

وشهدت المباراة إصابة مدافعي الأهلي الاثنين محمود متولي وياسر إبراهيم، ليتراجع أداء الأهلي على المستوى الدفاعي، ويحرز الزمالك هدفه الثاني من ضربة جزاء أخرى في الدقيقة 76.

وانتهى اللقاء بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوج بالسوبر الـ11 له في تاريخه، في أول تجربة حقيقية للمدرب الجديد السويسري فايلر،.