برشلونة يعود إلى المحكمة من جديد بسبب نيمار

نواف السالم(صدى):

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية عن استمرار محامو النجم البرازيلي نيمار في قضيتهم ضد برشلون؛ بسبب باقي قيمة عقد اللاعب.

وقالت الصحيفة إن ممثلي النجم البرازيلي سيسافرون إلى برشلونة في 27 سبتمبر الحالي للحضور أمام المحكمة الاجتماعية للنظر في قضية رفعها اللاعب ضد برشلونة مطالبًا بباقي قيمة عقده.

وطارد برشلونة لاعبه السابق لإعادته بناءً على علاقته القوية بالنجمين ليونيل ميسي، ولويس سواريزن لكن المفاوضات فشلت ولم تنتهِ الخلافات بين الطرفين في المحاكم.

ولا تزال هناك خلافات بين نيمار وبرشلونة بسبب قيمة مكافآت اللاعب وباقي عقده الذي وقّعه قبل رحيله عن النادي الكتالوني عن طريق دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وكان نيمار تقدم بشكوى ضد برشلونة عقب رحيله العام 2017 طالب خلالها بالحصول على 26 مليون يورو قيمة مستحقات له لدى النادي، وسيتم نظر القضية مجددًا الأسبوع المقبل في برشلونة وربما يتم تأجيلها للمرة الثالثة على التوالي.