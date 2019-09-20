« صحة الشمالية » تكشف ملابسات وفاة عدد من الأشخاص في حادث بالعويقيلة

عادل الحربي(صدى):

كشفت مديرية الشؤون الصحية بالحدود الشمالية، ملابسات مقطع الفيديو الخاص بوفاة عدد من الأشخاص في ‏حادث ‫العويقيلة.

وأكدت صحة الشمالية، أنه تم تقديم جميع الخدمات الطبية لهم على أكمل وجه دون قصور فور وصولهم للمستشفى.

وأشارت إلى أنه تعذر نقلهم إلى مدينة ‫عرعر احترازيًّا؛ لسوء حالتهم الصحية، فيما تم تحريك أكثر من تخصص دقيق لمساندة الفرق الطبية، والتي باشرت أعمالها في حينه.

وأوضحت أن الإصابات الشديدة لهم كانت السبب الرئيسي في الوفاة.