« صحة الشمالية » تكشف ملابسات وفاة عدد من الأشخاص في حادث بالعويقيلة
كشفت مديرية الشؤون الصحية بالحدود الشمالية، ملابسات مقطع الفيديو الخاص بوفاة عدد من الأشخاص في حادث العويقيلة.
وأكدت صحة الشمالية، أنه تم تقديم جميع الخدمات الطبية لهم على أكمل وجه دون قصور فور وصولهم للمستشفى.
وأشارت إلى أنه تعذر نقلهم إلى مدينة عرعر احترازيًّا؛ لسوء حالتهم الصحية، فيما تم تحريك أكثر من تخصص دقيق لمساندة الفرق الطبية، والتي باشرت أعمالها في حينه.
وأوضحت أن الإصابات الشديدة لهم كانت السبب الرئيسي في الوفاة.
الغامدي[ عدد التعليقات: 1236 ] نشر منذ 30 دقيقة
وش السالفه حادث؟؟؟؟
زالعاصوف[ عدد التعليقات: 868 ] نشر منذ 17 دقيقة
والله ماندري ايش السالفه الخبر ماهو كامل
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 82772 ] نشر منذ 5 دقائق
الله يرحمهم ويحسن عزاء من فقدهم .. آمين ,,