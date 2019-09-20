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« صحة الشمالية » تكشف ملابسات وفاة عدد من الأشخاص في حادث بالعويقيلة

« صحة الشمالية » تكشف ملابسات وفاة عدد من الأشخاص في حادث بالعويقيلة
عادل الحربي(صدى):

كشفت مديرية الشؤون الصحية بالحدود الشمالية، ملابسات مقطع الفيديو الخاص بوفاة عدد من الأشخاص في ‏حادث ‫العويقيلة.

وأكدت صحة الشمالية، أنه تم تقديم جميع الخدمات الطبية لهم على أكمل وجه دون قصور فور وصولهم للمستشفى.

وأشارت إلى أنه تعذر نقلهم إلى مدينة ‫عرعر احترازيًّا؛ لسوء حالتهم الصحية، فيما تم تحريك أكثر من تخصص دقيق لمساندة الفرق الطبية، والتي باشرت أعمالها في حينه.

وأوضحت أن الإصابات الشديدة لهم كانت السبب الرئيسي في الوفاة.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1236 ] نشر منذ 30 دقيقة

وش السالفه حادث؟؟؟؟

[ عدد التعليقات: 868 ] نشر منذ 17 دقيقة

والله ماندري ايش السالفه الخبر ماهو كامل

[ عدد التعليقات: 82772 ] نشر منذ 5 دقائق

الله يرحمهم ويحسن عزاء من فقدهم .. آمين ,,

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