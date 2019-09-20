شاهد.. بيتروس يشتبك مع لاعبي الحزم في نهاية الشوط الأول

طلال الغامدي(صدى):

دخل لاعب النصر بيتروس، اليوم الجمعة ، في اشتباك بالأيدي مع لاعبي الحزم عقب نهاية الشوط الأول بينهما فيالمباراة المقامة حاليا.

ورصدت عدسات المصورين اشتباك بيتروس مع حارس الحزم ومن ثم الاشتباك مع لاعبين أخرين.

ويبدو أنه سيطرت حالة من التوتر والعصبية على لاعب النصر؛ إثر الهزيمة بهدف من الحزم في الشوط الأول.

وأحرز هدف الحزم في الدقيقة 14 اللاعب كارلوس ستراندبيرغ .

ويتخذ النصر من مباراة اليوم فرصة لمصالحة الجماهير بعد توديع البطولة الأسيوية.