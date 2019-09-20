في مراوغة جديدة.. الحوثيون يعلنون وقف استهداف المملكة

فهمي محمد(صدى):

زعم مهدي المشاط رئيس ما يسمى ” المجلس السياسي ” التابع لجماعة الحوثي الإرهابية، إنهم سيتوقفون عن استهداف الممكلة بالطائرات المسيرة.

وطالب ” المشاط ” التحالف العربي الداعم للشرعية باليمن بإعلان مماثل لوقف استهدافهم.

وتضمنت كلمة ” المشاط ” التي أذيعت على قناة المسيرة التابعة للجماعة الإرهابية: ” الحوثيين سيوقفون استهداف الأراضي السعودية بالصواريخ والطائرات المسيَّرة في انتظار إعلان مماثل ممن يستهدفون اليمن، و الجماعة ستحتفظ بحق الرد إذا تجاهل الطرف الآخر هذه المبادرة “.

ويرى البعض أنه من المحتمل أن تكون مسرحية جديدة أو مراوغة من جماعة الحوثي الإيرانية الإرهابية، لكسب مساحة للهروب إلى الأمام.