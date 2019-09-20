الهلال مستعد لمواجهة الاتحاد (صور)

ماجد محمد(صدى):

أنهی لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم تدريباتهم؛ تأهبا لمواجهة مضيفهم الاتحاد مساء يوم غد السبت.

وركز مدير الجهاز الفني الروماني رازفان لوشيسكو، في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية، وسط متابعة رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ فهد بن سعد بن نافل.

واشتمل المران علی تطبيقات تكتيكية، مناورة على جزء من الملعب، فيما واصل اللاعب سلمان الفرج برنامجه التأهيلي المعد له مسبقاً، وذلك في مقر النادي.

وتغادر بعثة الفريق مساء اليوم إلى جدة، تأهبا لملاقاة الاتحاد مساء يوم غد السبت، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقدمت إدارة النادي برئاسة الأستاذ فهد بن نافل، شكرها وتقديرها للعضو الذهبي الأستاذ سلطان الزاهد على تكفله بمصاريف إقامة الفريق في جدة.

وينتظر أن يلتحق عبدالله عطيف بالتدريبات الجماعية؛ عقب مواجهة الاتحاد، وذلك بعد أن أنهى برنامجه العلاجي.