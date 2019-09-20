« سلفي عاري » لزوجته دفعه إلى قتل حماه

القاهرة(صدى):

أقدم زوج مصري على قتل حماه؛ إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب صورة سلفي عارية لزوجة الأول.

وقررت نيابة المرج في مصر إحالة الزوج إلى محكمة الجنایات بتھمة قتل والد زوجته طعناً بالسكين، على خلفية سجال سببه صورة ” سیلفي “.

وفي التفاصيل أوضح المتهم أنه عثر قبل أيام من الواقعة على صورة ” سیلفي ” لزوجته فى ھاتفھا المحمول وھي بملابس ” عارية “.

ولفت إلى أنه عاتبها على ذلك ما أدّى إلى نشوب مشادة كلامية، دفعها لمغادرة المنزل والذهاب إلى أبيها.

وتوجه المتهم إلى منزل والدھا لمعاتبتھا، وإعادتھا لشقتھا، إلا أن والدھا تعدى علیه بالسب، ما أدّى إلى شجار بينهما تطوّر إلى إقدامه على طعن حماه بالسكين حتى لفظ أنفاسه الأخیرة.