غياب نادين نجيم عن مهرجان الجونة يثير الجدل بعد طلاقها

بيروت(صدى):

أثارت الفنانة اللبنانية نادين نجيم جدلا بغيابها عن افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وربط الجمهور غيابها بأنها تعاني من أزمةٍ بعد إعلانها انفصالها عن زوجها المهندس هادي أسمر.

وعلى الرغم من تغيبها عن المهرجان إلا أنها نشرت مجموعةً من الصور لها عبر خاصية ” الستوري ” على ” إنستجرام ” ، أثناء احتفالها مع إحدى شركات المكياج العالمية.

وظهرت نجيم المتواجدة في باريس حاليًا في الصور سعيدةً بمناسبةِ تحضيرها لمشروعٍ جديد يجمعها بـ” ميك أب فور إيفر “.